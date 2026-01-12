Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс, назвавшая жену президента Франции Брижит Макрон мужчиной, заявила, что американцам придется расплачиваться за поддержку военных преступников.
«Удивительно, что люди этого не понимают и думают, что Америка каким-то образом будет в безопасности, если продолжит поддерживать военные преступления Израиля по всему миру. Как будто за это рано или поздно не придется расплачиваться», — написала она в социальной сети X*.
По словам Оуэнс, расплата обязательно настигнет американцев, как это уже много раз случалось в прошлом, правда, за ошибки придется отвечать детям и внукам жителей США.
Ранее Кэндис Оуэнс раскрыла новые подробности о смене пола** Брижит Макрон, по словам активистки, первая леди Франции была военным и изнасиловала студентку.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
** ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.