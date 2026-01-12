Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оуэнс: США придется расплачиваться за поддержку военных преступников

Американская активистка Оуэнс заявила, что американцам придется расплачиваться за поддержку военных преступников по всему миру.

Источник: Аргументы и факты

Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс, назвавшая жену президента Франции Брижит Макрон мужчиной, заявила, что американцам придется расплачиваться за поддержку военных преступников.

«Удивительно, что люди этого не понимают и думают, что Америка каким-то образом будет в безопасности, если продолжит поддерживать военные преступления Израиля по всему миру. Как будто за это рано или поздно не придется расплачиваться», — написала она в социальной сети X*.

По словам Оуэнс, расплата обязательно настигнет американцев, как это уже много раз случалось в прошлом, правда, за ошибки придется отвечать детям и внукам жителей США.

Ранее Кэндис Оуэнс раскрыла новые подробности о смене пола** Брижит Макрон, по словам активистки, первая леди Франции была военным и изнасиловала студентку.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

** ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.