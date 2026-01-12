WSJ: Трамп обсудит с Рубио, Хегсетом и Кейном возможные удары по Ирану

Американский президент Дональд Трамп, как утверждает издание The Wall Street Journal, во вторник планирует провести совещание с правительством, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Иране и возможные действия США вплоть до военных ударов, утверждает The Wall Street Journal.
Как утверждает издание, среди участников встречи будут госсекретарь Марко Рубио, руководитель военного ведомства Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета руководителей штабов Дэн Кейн. Помимо военных ударов будут обсуждаться такие варианты действий как кибератаки и санкции.
Акции протеста в Иране продолжаются с декабря. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. Около трех дней в стране ограничен интернет. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих. Впоследствии американское и иранское руководство обменялись угрозами.
