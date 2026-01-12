Пленный Кушнир: командиры ВСУ отбирали у солдат семейные фото

Командиры ВСУ перед отправкой подразделений на передовую отбирали у солдат телефоны и удаляли даже семейные фотографии. Об этом рассказал РИА Новости украинский пленный Виктор Кушнир.
По его словам, перед выездом на сумское направление в подразделение приезжали неизвестные люди, которых он связал с силовыми структурами. После этого у военнослужащих изымали мобильные телефоны и полностью их перепрошивали.
«Вообще у нас даже с телефона поудаляли семейные фотографии. Они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», — заявил Кушнир.
Он отметил, что командование забирало не только электронные носители, но и распечатанные снимки, которые хранились в документах. Затем телефоны изымались окончательно и помещались в сейф. По словам пленного, личные вещи солдатам так и не вернули.
Ранее стало известно и о других жестких порядках в украинских подразделениях. Пленный солдат ВСУ Анатолий Сорокин сообщил, что командиры запрещали подчиненным даже заходить в укрытия. За неповиновение солдат подвергали огневому воздействию. Все это приводило к гибели личного состава.