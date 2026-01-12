Ричмонд
В США предупредили о колоссальных последствиях атаки на Иран: Ближнему Востоку грозит новая война

WSJ: операция США против Ирана может привести к новой войне на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Возможная операция США против Ирана может привести к новому крупному конфликту на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, в Белом доме опасаются, что любое прямое вмешательство Вашингтона спровоцирует резкую эскалацию. Речь может пойти о прямом столкновении между США и Ираном, а также о втягивании в конфликт Израиля. Один из собеседников газеты отметил, что «любой ответ США может привести к росту напряженности в регионе».

Как уточняет WSJ, 13 января Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию с ключевыми членами своей команды. В повестке — возможные меры давления на Тегеран, включая военные удары, кибератаки и ужесточение санкций.

Тем временем президент США Дональд Трамп уже выступал с жесткими предупреждениями в адрес Ирана. Он заявлял, что США рассматривают весь спектр ответных мер в случае атак на американские военные или коммерческие объекты. В том числе допускаются сильнейшие удары по территории ближневосточного государства. По словам американского лидера, Тегеран приближается к опасной черте.

