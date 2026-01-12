В США предупредили о колоссальных последствиях атаки на Иран: Ближнему Востоку грозит новая война

По данным издания, в Белом доме опасаются, что любое прямое вмешательство Вашингтона спровоцирует резкую эскалацию. Речь может пойти о прямом столкновении между США и Ираном, а также о втягивании в конфликт Израиля. Один из собеседников газеты отметил, что «любой ответ США может привести к росту напряженности в регионе».