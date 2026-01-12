Ричмонд
Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом

Дмитрий Кулеба заявил, что Андрей Ермак не умеет стратегически мыслить.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал Андрея Ермака, который ранее занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, как не способного планировать на перспективу.

В интервью изданию «Украинская правда» Кулеба назвал Ермака «оппортунистом» и добавил, что тот не способен стратегически мыслить. По словам Кулебы, Ермак, в отличие от нынешнего главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*, не умеет предвидеть развитие событий.

Кулеба также подчеркнул, что у него были напряженные отношения с Ермаком, который, по его словам, «не любил» его. Бывший глава МИД отметил, что их встреча с Зеленским, состоявшаяся 5 января, могла бы не состояться, если бы Ермак продолжал занимать свой пост.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал кадровые перестановки в руководстве Украины, охарактеризовав кандидатуру Кирилла Буданова на пост главы офиса президента как «удачный выбор».

*Внесен в список экстремистов и террористов.

