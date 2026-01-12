Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поставил крест на Украине в конфликте: «Нет козырей против России»

Трамп: У Украины нет козырей перед Россией, у них есть только я.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет реальных «козырей» в противостоянии с Россией. Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопросы журналиста The New York Times Дэвида Сангера.

Трамп напомнил, что еще ранее прямо говорил Владимиру Зеленскому об отсутствии у Киева сильных позиций. По его словам, с тех пор ситуация не изменилась.

«Это правда. Ну, у него нет козырей в рукаве. У него их не было — у него не было козырей в рукаве с самого первого дня», — сказал Трамп.

Он также добавил, что у украинской стороны, по его мнению, есть лишь один фактор, на который она может рассчитывать. Это он сам.

«У него есть только одно. Дональд Трамп», — сказал президент США.

Немногим ранее Трамп также высказался о ходе переговоров по Украине. Он заявил, что конфликт в итоге будет урегулирован. По словам президента США, он поддерживает хорошие рабочие отношения с главой России Владимиром Путиным. И именно этот фактор, уверен Трамп, станет ключевым. При этом договориться можно было бы и быстрее, однако сам процесс остается сложным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше