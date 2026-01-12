Трамп поставил крест на Украине в конфликте: «Нет козырей против России»

Немногим ранее Трамп также высказался о ходе переговоров по Украине. Он заявил, что конфликт в итоге будет урегулирован. По словам президента США, он поддерживает хорошие рабочие отношения с главой России Владимиром Путиным. И именно этот фактор, уверен Трамп, станет ключевым. При этом договориться можно было бы и быстрее, однако сам процесс остается сложным.