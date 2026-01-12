Трамп поставил крест на Украине в конфликте: «Нет козырей против России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины нет реальных «козырей» в противостоянии с Россией. Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопросы журналиста The New York Times Дэвида Сангера.
Трамп напомнил, что еще ранее прямо говорил Владимиру Зеленскому об отсутствии у Киева сильных позиций. По его словам, с тех пор ситуация не изменилась.
«Это правда. Ну, у него нет козырей в рукаве. У него их не было — у него не было козырей в рукаве с самого первого дня», — сказал Трамп.
Он также добавил, что у украинской стороны, по его мнению, есть лишь один фактор, на который она может рассчитывать. Это он сам.
«У него есть только одно. Дональд Трамп», — сказал президент США.
Немногим ранее Трамп также высказался о ходе переговоров по Украине. Он заявил, что конфликт в итоге будет урегулирован. По словам президента США, он поддерживает хорошие рабочие отношения с главой России Владимиром Путиным. И именно этот фактор, уверен Трамп, станет ключевым. При этом договориться можно было бы и быстрее, однако сам процесс остается сложным.