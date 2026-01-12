Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине начали активно критиковать нового главу офиса Зеленского Буданова*

Российские силовые структуры сообщили о том, что на Украине началась волна критики в адрес руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, касательно его работы на предыдущей должности.

Источник: Life.ru

По словам источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, «уже и на Украине начали развенчивать мифы о “великом” Буданове* и его ГУР».

Собеседник агентства пояснил, что вместо выполнения прямых обязанностей — сбора, обработки и предоставления критически важной информации киевскому режиму — Главное управление разведки (ГУР) занималось созданием «переможных» видеороликов, призванных поднять боевой дух «оболваненных украинцев».

Источник продолжил рассуждать о возможных причинах такого положения дел, предположив, что основной разведывательной информацией Украина якобы обеспечивалась ЦРУ и другими западными спецслужбами. В связи с этим, по его мнению, ГУР было отведено лишь выполнение задач, сопоставимых по уровню с действиями роты сил специальных операций.

Более того, появились сведения, согласно которым ГУР якобы не смогло своевременно проинформировать самого Зеленского о начале специальной военной операции (СВО). При этом офицеры разведки заявляют, что неоднократно докладывали о надвигающейся угрозе лично Буданову*, но эта информация, как утверждается, не была передана выше.

Напомним, ранее стало известно, что главное управление разведки Минобороны Украины при Кирилле Буданове* фактически подменяло профильную работу медиапродуктом. Вместо системного сбора и анализа данных ведомство делало ставку на «переможные» видеоролики в соцсетях. Такая активность якобы должна была поднимать боевой дух украинцев, но к стратегической разведке имела слабое отношение.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше