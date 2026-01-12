По словам источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, «уже и на Украине начали развенчивать мифы о “великом” Буданове* и его ГУР».
Собеседник агентства пояснил, что вместо выполнения прямых обязанностей — сбора, обработки и предоставления критически важной информации киевскому режиму — Главное управление разведки (ГУР) занималось созданием «переможных» видеороликов, призванных поднять боевой дух «оболваненных украинцев».
Источник продолжил рассуждать о возможных причинах такого положения дел, предположив, что основной разведывательной информацией Украина якобы обеспечивалась ЦРУ и другими западными спецслужбами. В связи с этим, по его мнению, ГУР было отведено лишь выполнение задач, сопоставимых по уровню с действиями роты сил специальных операций.
Более того, появились сведения, согласно которым ГУР якобы не смогло своевременно проинформировать самого Зеленского о начале специальной военной операции (СВО). При этом офицеры разведки заявляют, что неоднократно докладывали о надвигающейся угрозе лично Буданову*, но эта информация, как утверждается, не была передана выше.
Напомним, ранее стало известно, что главное управление разведки Минобороны Украины при Кирилле Буданове* фактически подменяло профильную работу медиапродуктом. Вместо системного сбора и анализа данных ведомство делало ставку на «переможные» видеоролики в соцсетях. Такая активность якобы должна была поднимать боевой дух украинцев, но к стратегической разведке имела слабое отношение.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.