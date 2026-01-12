Ричмонд
Филиппо высказался после призыва фон дер Ляйен создать европейскую армию

Лидер французской партии «Патриоты» прокомментировал призыв главы ЕК фон дер Ляйен создать армию Евросоюза с численностью 100 тыс. военнослужащих, по его словам, наднациональная армия — это конец всех стран Европы.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался после призыва главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать европейскую армию с численностью в 100 тыс. военнослужащих, он заявил, что это — конец всех стран Европы.

«Европейская армия — это конец наших стран. Это наднациональная армия, которая в первую очередь будет использована против людей, восставших против ЕС. Это чудовищно!», — написал он в социальной сети X*.

Филиппо добавил, что пропаганда ЕС, связанная с Украиной и Гренландией, преследует лишь одну цель: найти предлог для создания «европейской армии» и уничтожения национальных армий, что приведет к созданию единого «европейского государства».

Политик призвал освободить Францию, для чего необходимо выйти из ЕС.

Ранее Филиппо заявлял, что президента Франции Эммануэля Макрона следует отправить в отставку после его слов о возможности направить нескольких тысяч военных на Украину.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

