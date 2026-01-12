Раскрыто, что спецпосланник Трампа обвинил Данию в «оккупации» Гренландии

Назначенный Дональдом Трампом специальный посланник США по Гренландии Джефф Лэндри выступил с резким заявлением в адрес Дании. Американский чиновник поставил под сомнение легитимность датского контроля над островом после Второй мировой войны.
Губернатор штата Луизиана заявил, что Соединенные Штаты в годы войны обеспечивали защиту Гренландии, пока Дания была не в состоянии это делать. По его утверждению, после окончания боевых действий Копенгаген вновь установил контроль над островом, якобы обойдя нормы и процедуры Организации Объединенных Наций. Соответствующее сообщение Лэндри опубликовал в социальной сети X.
Он подчеркнул, что в контексте Гренландии от Дании в отношении США следует ожидать «гостеприимства, а не враждебности», тем самым дав понять, что Вашингтон рассматривает ситуацию вокруг острова как предмет особых исторических и политических обязательств.
Назначение Лэндри спецпосланником по Гренландии состоялось 21 декабря 2025 года. Сразу после этого он публично заявил о намерении добиваться присоединения острова к Соединенным Штатам. Эти слова вызвали дипломатический скандал: власти Дании вызвали посла США в МИД для объяснений.
Риторика Лэндри укладывается в более широкий курс, который ранее обозначал Дональд Трамп. Американский президент в марте 2025 года заявил, что уверен в будущем присоединении Гренландии к США, а также допускал возможность такого шага в случае соответствующего решения населения острова. Он неоднократно утверждал, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, и угрожал Дании введением высоких торговых пошлин в случае отказа от острова. Еще в период первого президентского срока Трамп предлагал выкупить Гренландию, однако власти Дании и самого острова эту идею отвергли.
В настоящее время Гренландия входит в состав Датского королевства на правах широкой автономии. В 1951 году Копенгаген и Вашингтон подписали Договор о защите Гренландии, дополняющий союзнические обязательства по линии НАТО. В рамках этого соглашения США взяли на себя обязательство по обороне острова от возможной внешней агрессии.
Читайте также: Раскрыто, что в Дании не видят ответа на притязания США по Гренландии.