Раскрыто, что спецпосланник Трампа обвинил Данию в «оккупации» Гренландии

Риторика Лэндри укладывается в более широкий курс, который ранее обозначал Дональд Трамп. Американский президент в марте 2025 года заявил, что уверен в будущем присоединении Гренландии к США, а также допускал возможность такого шага в случае соответствующего решения населения острова. Он неоднократно утверждал, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, и угрожал Дании введением высоких торговых пошлин в случае отказа от острова. Еще в период первого президентского срока Трамп предлагал выкупить Гренландию, однако власти Дании и самого острова эту идею отвергли.