Трамп признался, что США зарабатывают на украинском конфликте

«С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу», — приводит слова Трампа RTVI. Данное заявление американский лидер сделал во время перелета из Уэст-Палм-Бича в Вашингтон.
По словам Трампа, Вашингтон прилагает усилия для разрешения украинского кризиса исключительно с целью «спасения жизней».
Он также заявил, что в будущем США могут получить более 350 млрд долларов от использования украинских месторождений полезных ископаемых. При этом Трамп отметил, что его предшественник Джо Байден вложил в Украину миллиарды долларов и ничего не получил взамен.
Трамп не впервые заявляет о финансовой выгоде США от украинского кризиса. Во время своего выступления 3 января он пояснил, что источником дохода являются поставки вооружений для НАТО, за которые платят союзники по альянсу.
По итогам переговоров в апреле 2025 года Вашингтон и Киев заключили соглашение, которое регламентирует доступ США к украинским природным ресурсам. В частности, документ гарантирует американцам право первоочередной закупки сырья, добытого на украинской территории.