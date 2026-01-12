Ричмонд
Трамп признался, что США зарабатывают на украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп в разговоре с представителями прессы заявил, что Соединенные Штаты получают экономическую выгоду от конфликта на Украине.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«С войной мы зарабатываем деньги, но я об этом даже говорить не хочу», — приводит слова Трампа RTVI. Данное заявление американский лидер сделал во время перелета из Уэст-Палм-Бича в Вашингтон.

По словам Трампа, Вашингтон прилагает усилия для разрешения украинского кризиса исключительно с целью «спасения жизней».

Он также заявил, что в будущем США могут получить более 350 млрд долларов от использования украинских месторождений полезных ископаемых. При этом Трамп отметил, что его предшественник Джо Байден вложил в Украину миллиарды долларов и ничего не получил взамен.

Трамп не впервые заявляет о финансовой выгоде США от украинского кризиса. Во время своего выступления 3 января он пояснил, что источником дохода являются поставки вооружений для НАТО, за которые платят союзники по альянсу.

По итогам переговоров в апреле 2025 года Вашингтон и Киев заключили соглашение, которое регламентирует доступ США к украинским природным ресурсам. В частности, документ гарантирует американцам право первоочередной закупки сырья, добытого на украинской территории.

