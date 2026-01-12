Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба назвал Ермака оппортунистом и недальновидным человеком

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак является оппортунистом и недальновидным человеком, считает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

«Андрей — оппортунистический. По-человечески скажу — ситуативный», — сказал политик.

Кулеба добавил, что Ермак, в отличие от своего преемника Кирилла Буданова* не может мыслить на несколько шагов вперёд. Причём политик «не любил» бывшего главу украинской военной разведки.

Ранее украинские силовики провели обыски у водителя Андрея Ермака. Изъяты телефоны и иные электронные носители информации.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.