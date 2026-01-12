Кулеба назвал Ермака оппортунистом и недальновидным человеком

«Андрей — оппортунистический. По-человечески скажу — ситуативный», — сказал политик.
Кулеба добавил, что Ермак, в отличие от своего преемника Кирилла Буданова* не может мыслить на несколько шагов вперёд. Причём политик «не любил» бывшего главу украинской военной разведки.
Ранее украинские силовики провели обыски у водителя Андрея Ермака. Изъяты телефоны и иные электронные носители информации.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.