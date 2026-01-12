Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иноагент Латынина* согласилась с Путиным по вопросу Украины

Юлия Латынина* (внесена Минюстом в перечень иноагентов) раскритиковала позицию по Украине, которой «десятилетиями» придерживались российские либеральные СМИ.

Юлия Латынина* (внесена Минюстом в перечень иноагентов) раскритиковала позицию по Украине, которой «десятилетиями» придерживались российские либеральные СМИ.

Латынина* сказала, что либеральные СМИ рисовали картину событий «фейковыми красками».

Также Латынина* заявила, что действительности соответствовали тезисы, которых придерживался президент России Владимир Путин.

Читайте материал «Власти Стамбула запретили акцию у иранского консульства».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Внесена Минюстом в перечень иноагентов.