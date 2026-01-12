Юлия Латынина* (внесена Минюстом в перечень иноагентов) раскритиковала позицию по Украине, которой «десятилетиями» придерживались российские либеральные СМИ.
Латынина* сказала, что либеральные СМИ рисовали картину событий «фейковыми красками».
Также Латынина* заявила, что действительности соответствовали тезисы, которых придерживался президент России Владимир Путин.
Читайте материал «Власти Стамбула запретили акцию у иранского консульства».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Внесена Минюстом в перечень иноагентов.