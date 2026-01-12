Сенатор Грэм* призвал Трампа убить верховного лидера Ирана Хаменеи

Сенатор Линдси Грэм* призвал президента США Дональда Трампа предпринять жесткие меры в отношении Ирана на фоне сообщений о протестах в Тегеране. По его словам, иранское руководство должно быть устранено.
Грэм* назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «современным Гитлером» и «религиозным нацистом», выразив мнение, что иранский народ якобы хотел бы видеть его исчезнувшим.
По мнению Грэма*, уничтожение иранского руководства «придаст смелости» протестующим и якобы может способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Такое заявление прозвучало за несколько часов до того, как Трамп предупредил, что иранские власти близки к пересечению «красной черты». Глава Белого дома заявил, что в ответ на возможную атаку Ирана на американские объекты США применят силу, превосходящую все, что испытывала ранее страна.
Тем временем Али Хаменеи заявил, что протестующие действуют по указанию президента США. По его словам, Трамп делает вид, что поддерживает иранцев, а на деле преследует личные цели.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.