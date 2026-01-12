Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области назначили нового министра культуры

Им стал Юрий Васильевич Зимняков.

Источник: Комсомольская правда

В ходе оперативного совещания с губернатором Новосибирской области было сделано кадровое объявление. Новой главой Министерства культуры региона назначили Юрия Васильевича Зимнякова.

— С 1 января министр культуры Юрий Васильевич Зимняков назначен исполнять обязанности. Просьба взаимодействовать, — объявили на совещании.

До назначения Юрий Зимняков занимал пост заместителя министра культуры Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина ушла в отставку.