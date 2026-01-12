В Новосибирской области назначили нового министра культуры

В ходе оперативного совещания с губернатором Новосибирской области было сделано кадровое объявление. Новой главой Министерства культуры региона назначили Юрия Васильевича Зимнякова.
— С 1 января министр культуры Юрий Васильевич Зимняков назначен исполнять обязанности. Просьба взаимодействовать, — объявили на совещании.
До назначения Юрий Зимняков занимал пост заместителя министра культуры Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина ушла в отставку.