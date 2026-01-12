Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что травля писателя Михаила Булгакова на Украине используется властями как инструмент для прикрытия политических процессов. По его словам, речь идет не об эмоциях или культурном споре, а о продуманной политической технологии.
Медведчук отметил, что решение о демонтаже памятника Булгакову в Киеве является показателем отношения нынешних украинских властей к истории и культуре. Однако, подчеркнул он, суть происходящего глубже. По его мнению, кампания против писателя призвана скрыть механизмы политического «перекрашивания», которые работают в интересах текущей конъюнктуры.
«Травля Булгакова — не истерика, а тщательно спланированные действия для прикрытия определенных политических механизмов, которые работают так же, как и сто лет назад», — отметил Медведчук.
Политик обратил внимание на роман «Белая гвардия», в котором, по его оценке, точно показан процесс смены взглядов и ролей людей под давлением власти. Он указал, что произведения Булгакова и других авторов противоречат навязываемому сегодня нарративу, в котором русских представляют не коренными жителями Киева, Харькова или Одессы, а внешними «колонизаторами». Именно поэтому, считает Медведчук, фигура писателя стала объектом давления.
«А Булгаков и масса других писателей показывают всю циничную лживость этой пропаганды», — подчеркнул Медведчук.
Ранее Виктор Медведчук высказывался о необходимости введения временной международной администрации на Украине под эгидой ООН. Он заявлял, что только такой формат способен восстановить конституционный порядок. Поскольку действующая система власти, по его оценке, утратила легитимность и опирается на репрессивные механизмы.