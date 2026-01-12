Политик обратил внимание на роман «Белая гвардия», в котором, по его оценке, точно показан процесс смены взглядов и ролей людей под давлением власти. Он указал, что произведения Булгакова и других авторов противоречат навязываемому сегодня нарративу, в котором русских представляют не коренными жителями Киева, Харькова или Одессы, а внешними «колонизаторами». Именно поэтому, считает Медведчук, фигура писателя стала объектом давления.