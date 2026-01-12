Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали объявить в розыск главу Минобороны Британии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что министра обороны Британии Джона Хили, заявившего о желании похитить президента России Владимира Путина, следует объявить в международный розыск.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.

«Считаю, что данный британский деятель для профилактики должен быть подан в международный розыск и заочно осужден», — сказал Шеремет.

По его словам, Хили, видимо, для удовлетворения «своих никчемных политических амбиций», уже не хватает только встречи с Владимиром Зеленским, поэтому он решил, чтобы напомнить о себе, попиариться на имени российского лидера.

«Низко павший министр обороны Британии Джон Хили, напрочь лишенный хваленых английских манер, несет несусветную глупость, показывая всему миру степень своего политического идиотизма», — сказал депутат.