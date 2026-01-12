В Госдуме призвали объявить в розыск главу Минобороны Британии

Как сообщила ранее газета Telegraph, во время визита в Киев министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что похитил бы президента России, если бы была такая возможность.
«Считаю, что данный британский деятель для профилактики должен быть подан в международный розыск и заочно осужден», — сказал Шеремет.
По его словам, Хили, видимо, для удовлетворения «своих никчемных политических амбиций», уже не хватает только встречи с Владимиром Зеленским, поэтому он решил, чтобы напомнить о себе, попиариться на имени российского лидера.
«Низко павший министр обороны Британии Джон Хили, напрочь лишенный хваленых английских манер, несет несусветную глупость, показывая всему миру степень своего политического идиотизма», — сказал депутат.