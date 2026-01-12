«ЕС выстрелил себе в ногу»: Кулеба удивил оценкой помощи Киеву на 90 млрд евро

Напомним, Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. Тем не мене в Германии заявили, что выделенный Киеву кредит может не покрыть всех её финансовых потребностей. Это означает, что Евросоюзу в скором времени снова придётся решать вопрос о дополнительной финансовой поддержке.