Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ЕС выстрелил себе в ногу»: Кулеба удивил оценкой помощи Киеву на 90 млрд евро

Евросоюз, выделяя Украине 90 миллиардов евро, фактически «выстрелил себе в ногу». Такую резкую оценку в разговоре с «Украинской правдой» дал экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Источник: Life.ru

По его словам, несмотря на «миллиард проблем», ЕС нашел 90 млрд евро для Украины на 2026−2027 годы. Но Кулеба видит в этом парадокс. Он заявил, что стабильного партнёра в лице Евросоюза «по факту нет», поддержка непостоянна. По его словам, последовательность Брюссель демонстрирует только в санкциях против России, хоть они и «слабые, с исключениями».

Решение о беспроцентном «военном кредите» в 90 млрд было принято на саммите в декабре. Однако Венгрия, Словакия и Чехия отказались в этом участвовать, заявив, что «останутся в стороне» от действий, продлевающих конфликт.

Напомним, Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. Тем не мене в Германии заявили, что выделенный Киеву кредит может не покрыть всех её финансовых потребностей. Это означает, что Евросоюзу в скором времени снова придётся решать вопрос о дополнительной финансовой поддержке.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше