«ЕС выстрелил себе в ногу»: Кулеба удивил оценкой помощи Киеву на 90 млрд евро

По его словам, несмотря на «миллиард проблем», ЕС нашел 90 млрд евро для Украины на 2026−2027 годы. Но Кулеба видит в этом парадокс. Он заявил, что стабильного партнёра в лице Евросоюза «по факту нет», поддержка непостоянна. По его словам, последовательность Брюссель демонстрирует только в санкциях против России, хоть они и «слабые, с исключениями».
Решение о беспроцентном «военном кредите» в 90 млрд было принято на саммите в декабре. Однако Венгрия, Словакия и Чехия отказались в этом участвовать, заявив, что «останутся в стороне» от действий, продлевающих конфликт.
Напомним, Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. Тем не мене в Германии заявили, что выделенный Киеву кредит может не покрыть всех её финансовых потребностей. Это означает, что Евросоюзу в скором времени снова придётся решать вопрос о дополнительной финансовой поддержке.
