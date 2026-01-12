Объяснено, почему в Лондоне заговорили о похищении Путина

Поводом для резонанса стала публикация газеты The Telegraph, которая сообщила, что Хили во время визита в Киев допустил высказывание о желании похитить российского лидера. В Москве эти слова расценили как провокационные. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала их как фантазии, не имеющие отношения к реальной политике.