Мизулина предложила шире освещать деятельность иноагентов

Она подчеркнула, что молодёжи нужны конкретные доказательства, такие как видеозаписи встреч или банковские выписки о получении иностранного финансирования. Мизулина уверена, что такая информация у государства есть, поскольку решение о признании иноагентом принимается на основании фактов.
«Молодёжь хочет видеть фактуру, “пруфы”, как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счёта или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике», — сказала Мизулина.
Она добавила, что для предоставления такой информации потребуется изменить несколько законов, но это даст людям чёткое понимание ситуации. По её мнению, подобные меры помогут гражданам осознать, что конкретный человек действительно действует против интересов России в пользу другой страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания иноагентов. По её словам, эти лица используют тему рождественских украшений в Европе для критики российских заявлений о высоких ценах на электроэнергию и финансовых проблемах в Евросоюзе. Захарова подчеркнула, что важно учитывать источник финансирования этих украшений.
