Как Дональд Трамп будет зарабатывать на нефти Венесуэлы

Согласно указу Трампа, деньги от реализации венесуэльской нефти будут сосредотачиваться на специальных счетах и храниться там без возможности взыскания другими лицами даже по решению суда. Их не смогут использовать в транзакциях внутри США. Решения по управлению венесуэльскими активами будет принимать коллегиальный орган, в состав которого включены глава Министерства финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди и министр энергетики Крис Райт, пишут «Ведомости».