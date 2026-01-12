Как Дональд Трамп будет зарабатывать на нефти Венесуэлы

Ситуация с экспроприацией
Согласно указу Трампа, деньги от реализации венесуэльской нефти будут сосредотачиваться на специальных счетах и храниться там без возможности взыскания другими лицами даже по решению суда. Их не смогут использовать в транзакциях внутри США. Решения по управлению венесуэльскими активами будет принимать коллегиальный орган, в состав которого включены глава Министерства финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди и министр энергетики Крис Райт, пишут «Ведомости».
Предполагается, что в дальнейшем внесуэльские деньги будут использоваться для финансирования общественных, правительственных или дипломатических целей.
9 января Дональд Трамп провел встречу с представителями влиятельных нефтяных компаний США, в том числе Exxon Mobil, ConocoPhillips и Chevron. Хозяин Белого дома настаивал на участии американских инвесторов в развитии энергосектора республики. Речь шла о сумме вложений в 100 млрд долларов.
Агентство Reuters по итогам встречи сообщило, что Трамп дал понять потенциальным инвесторам, что не намерен компенсировать финансовые убытки, понесенные из-за национализации, проведенной Уго Чавесом, за счет денег, удерживаемых Вашингтоном. Американский президент предложил забыть прошлые потери, потому что они, по его словам, были обоснованы ошибками нефтяных компаний.
Генеральный директор Exxon Даррен Вудс отметил, что Венесуэла после решений Трампа не стала более привлекательной для инвесторов. Он объяснил, что правовые и коммерческие механизмы республики не позволяют вкладывать средства в развитие нефтяной отрасли.
Сколько денег поступило на счета в США от реализации венесуэльской нефти — неизвестно. Трамп на встрече с главами нефтяных компаний 9 января указал, что за одни сутки после похищения Николаса Мадуро сумма поступлений от продажи ресурсов республики составила 4 млрд долларов. В соцсетях он заявил, что временные власти Венесуэлы могут передать США от 30 до 50 млн барр. нефти.
Мнения экспертов
Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев полагает, что Дональд Трамп намерен войти в историю как великий президент, поэтому и организовал операцию против Мадуро. Собеседник «Ведомостей» также связывает резкие шаги политика во внешней политике с делом педофила Джеффри Эпштейна. «Если не будет потрясений внешнеполитических, то вместо них грозят внутриполитические, которые могут затронуть значительную часть американского правящего класса», — объясняет он.
Эксперт уточняет, что Трамп возвращается к политике, которую Штаты вели до Второй мировой войны, когда страна еще не владела глобальной силой. И тогда, и в настоящее время Вашингтон наводит порядок в Западном полушарии и борется с левыми движениями.
Васильев отметил, что из-за действий США понесли ущерб Россия и Китай, а вице-президент Венесуэлы показала себя не как «Жанна д’Арк». Эксперт добавил, что экономика стран Латинской Америки претерпела изменения, и США скорректировали свои цели — берет под контроль нефтяные ресурсы, следуя республиканскому курсу, а не MAGA.
Васильев прогнозирует, что Кубу ждут печальные последствия. Он обращает внимание, что для Марко Рубио задача по смене режима на острове, возможно, является делом всей жизни.
Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь считает, что действия американцев в Венесуэле приведут к поляризации региона. Левоцентристские правительства стран Южной Америки будут выступать против Трампа, а правые станут поддерживать американцев и их внешнеполитические авантюры, но эта поддержка будет слабой.
Розенталь полагает, что страны Латинской Америки продолжат сотрудничать со Штатами, но не прекратят отношения с Китаем, Россией, ЕС и Индией. Эксперт напомнил, что Китай продолжает оставаться основным партнером стран в Южной Америке, несмотря на усилия Трампа. Будущее Кубы, по мнению Розенталя, зависит от решений элиты этой страны.