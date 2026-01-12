Кулеба заявил о готовности украинцев к территориальным уступкам

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что граждане Украины могут согласиться на территориальные уступки по Донбассу в случае проведения референдума.
«Я думаю, что если людям объяснить, что в обмен на территориальные уступки они получат средства на восстановление, то общество воспримет это положительно», — заявил Кулеба в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о территориях.
Ранее постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные пункты сводятся к территориальным вопросам.
