Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба заявил о готовности украинцев к территориальным уступкам

Граждане Украины готовы к территориальным уступкам в случае проведения референдума, считает экс-глава украинского МИД.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что граждане Украины могут согласиться на территориальные уступки по Донбассу в случае проведения референдума.

«Я думаю, что если людям объяснить, что в обмен на территориальные уступки они получат средства на восстановление, то общество воспримет это положительно», — заявил Кулеба в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о территориях.

Ранее постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные пункты сводятся к территориальным вопросам.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше