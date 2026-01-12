154 тысячи леев в качестве суточных и 67 тысяч за моральный ущерб: Сколько президент Молдовы заработала за прошлый год

В 2025 году президент Молдовы получила более 269 тысяч леев в качестве зарплаты, 154 тысячи леев суточных и 55 тысяч леев за неиспользованные отпуска в 2020—2024 годах. Ещё 67 тысяч леев были выплачены Майе Санду как «компенсация за моральный ущерб».
Президент указала, что владеет квартирой в Кишинёве, купленной в 2003 году. Машины у неё нет. В декларации также фигурирует счёт в банке с 21 тысячей леев.
