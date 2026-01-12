Каллас: НАТО может развеять опасения Трампа о безопасности Гренландии

«Гренландия принадлежит ее жителям. Если есть опасения насчет безопасности острова, их легко могут развеять силы НАТО», — сказала Кая Каллас в интервью Welt.
Она также отметила, что «Гренландия стратегически важна». Каллас пояснила, что, среди прочего, рядом с островом проходят атлантические подводные кабели, а подо льдами скрыты залежи редкоземельных металлов.
Дональд Трамп во время последней пресс-конференции вновь заявил о притязаниях США на Гренландию. Европейские политики ранее говорили об угрозе существованию НАТО в случае решения Вашингтона начать военную операцию. The Telegraph писала, что ЕС обсуждает возможность размещения войск НАТО в Гренландии для ее защиты.