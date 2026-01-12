Лукашенко собрал совещание по охране госграницы Беларуси в 2026 году

В телеграм-канале уточнили, что традиционно в начале года глава государства утверждает решения по охране государственной границы. Во время совещания глава Государственного пограничного комитета доложил о выполнении поручений президента в 2025 году. Кроме того, начальник Генерального штаба доложит про решения, связанные с охраной границы в воздушном пространстве.