Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Тегеран готов к переговорам с США, однако они должны основываться на взаимном уважении, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями, сообщало агентство Рейтер.

«Как я неоднократно говорил ранее, мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении, к переговорам, которые будут настоящими и серьезными, а не в виде диктата и указаний», — сказал Аракчи, отрывок выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше