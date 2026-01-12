Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран призвал к переговорам по ядерной программе, Вашингтон может встретиться с иранскими представителями, сообщало агентство Рейтер.
«Как я неоднократно говорил ранее, мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении, к переговорам, которые будут настоящими и серьезными, а не в виде диктата и указаний», — сказал Аракчи, отрывок выступления перед послами иностранных государств опубликовало иранское телевидение.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше