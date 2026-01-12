Ричмонд
«В очень серьезной ситуации, спокойнее не становится». Лукашенко сказал об обстановке, складывающейся вокруг Беларуси

Лукашенко сказал, что обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 12 января, во время утверждения решений на охрану государственной границы в 2026 году, сказал, что обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится. Подробности приводит БелТА.

— Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон, — заявил глава Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание немного полегче ситуация складывается на востоке с Россией. Однако заметил, что из-за украинских событий «неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники».

По словам президента, в Беларуси еще не научились на 100% реагировать на залеты БПЛА и не научились на 100% их уничтожать. Он отметил, что не знает, возможны ли указанные 100%, однако к ним следует стремиться.

Ранее Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».

Тем временем синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.

