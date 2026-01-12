Ричмонд
Лукашенко раскрыл, чего пока не научились делать в Беларуси

Лукашенко сказал, чего пока в Беларуси не научились делать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 января при утверждении решений на охрану государственной границы в 2026 году, раскрыл, чего пока не научились делать в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.

Александр Лукашенко оценил ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси и уточнил, что спокойнее не становится. Он добавил, что по причине украинских событий «неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники».

— Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их на 100% уничтожать, — подчеркнул глава Беларуси.

Президент пояснил, что не знает, возможны ли указанные 100%, но к ним необходимо стремиться.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».

Тем временем Минобороны заявило, что «Орешник» не будет находиться на одном месте в Беларуси.

А еще Минобороны раскрыло подробности обновления авиации и средств ПВО в Беларуси.

