Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавалер двух орденов Мужества стал замом мэра Самары

Сергей Карасев, удостоенный двух орденов Мужества, орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и «За военные заслуги», назначен заместителем главы Самары. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Источник: Коммерсантъ

Чиновник приступил к работе в новой должности в понедельник. Сергей Карасев будет отвечать за поддержку и реабилитацию участников СВО, помощь семьям военнослужащих, организацию гуманитарной помощи и взаимодействие с патриотическими организациями.

В 2025 году Сергей Карасев прошел обучение по программе «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. После завершения стажировки в администрации Самары он приступил к выполнению своих обязанностей.

Сергей Карасев пришел на смену Сергею Сибилеву, который ушел с должности в 2025 году по состоянию здоровья.