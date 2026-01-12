Иран предъявил обвинения США и Израилю

«У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране», — приводит слова дипломата ТАСС. С соответствующим заявлением Аракчи выступил на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий, которая состоялась в Тегеране.
Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран полностью контролирует положение дел.
Аракчи также отметил, что акции протеста приобрели «жестокий и кровавый» характер, чтобы создать формальный повод для военного вмешательства со стороны США.
«Мы готовы к войне, но мы также готовы к диалогу», — цитирует заявление главы МИД Ирана «Интерфакс».
Протесты в Иране начались 28 декабря. Отмечалось, что их спровоцировали тяжелое экономическое положение в стране и девальвация национальной валюты, однако очень скоро к социальным лозунгам добавились и политические.