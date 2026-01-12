Иран предъявил обвинения США и Израилю

«У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране», — приводит слова дипломата ТАСС. С соответствующим заявлением Аракчи выступил на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий, которая состоялась в Тегеране.