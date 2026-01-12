Ричмонд
Иран предъявил обвинения США и Израилю

Тегеран располагает документальными доказательствами причастности Соединенных Штатов и Израиля к террористической деятельности повстанческих групп в Иране. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране», — приводит слова дипломата ТАСС. С соответствующим заявлением Аракчи выступил на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий, которая состоялась в Тегеране.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран полностью контролирует положение дел.

Аракчи также отметил, что акции протеста приобрели «жестокий и кровавый» характер, чтобы создать формальный повод для военного вмешательства со стороны США.

«Мы готовы к войне, но мы также готовы к диалогу», — цитирует заявление главы МИД Ирана «Интерфакс».

Протесты в Иране начались 28 декабря. Отмечалось, что их спровоцировали тяжелое экономическое положение в стране и девальвация национальной валюты, однако очень скоро к социальным лозунгам добавились и политические.