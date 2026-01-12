Ричмонд
В Венгрии раскрыли, что заставило Европу зимой встать на колени

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал об арктическом циклоне и снегопадах, которые «поставили на колени» страны Западной Европы. Он уточнил, что из-за осадков и морозов в ряде государств ЕС с перебоями функционируют транспортная и социальная инфраструктура, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О Европе, которая оказалась «на коленях», Петер Сийярто упомянул во время эфира программы «Час правды», сообщает «Лента.ру».

По словам политика, Венгрия успешно справилась с погодными условиями, которые «вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени». Он подчеркнул, что в стране не перекрывали железнодорожное сообщение, не закрывали аэропорты, а учреждения здравоохранения продолжили работать в обычном режиме.

Ранее СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Европе из-за обильных осадков и гололеда. Непогода привела к массовому переносу авиарейсов, приостановке движения поездов, росту числа дорожных аварий. Самые значительные перебои на объектах транспортной инфраструктуры были замечены в Бельгии, Нидерландах, Франции.

