Игорь Сутягин уходит с поста первого вице-мэра Екатеринбурга

Рустам Галямов работает в мэрии с 2021 года, на посту вице-мэра он курирует строительство и транспорт. В 2025 году предполагалось, что для него в администрации города создадут еще одну должность первого вице-мэра, однако потом этот процесс «поставили на паузу».