Игорь Сутягин уходит с поста первого вице-мэра Екатеринбурга

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин покидает мэрию, сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, сейчас чиновник в отпуске, после которого он уйдет в отставку. Исполнение обязанностей первого вице-мэра возложены на заместителя главы Рустама Галямова.

Игорь Сутягин работает в мэрии с 2018 года. Сначала он занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом, а с 1 марта 2021 года назначен на должность первого вице-мэра.

Первый заместитель главы Екатеринбурга курирует работу районных администраций, департаменты по управлению муниципальным имуществом и землепользования, правовой департамент.

Рустам Галямов работает в мэрии с 2021 года, на посту вице-мэра он курирует строительство и транспорт. В 2025 году предполагалось, что для него в администрации города создадут еще одну должность первого вице-мэра, однако потом этот процесс «поставили на паузу».