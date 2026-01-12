Цены все выше, зарплаты не меняются, предвыборные обещания забыты: Почему Молдова становится с каждый днем все беднее

Инфляция в 2025 году: Республика Молдова на 35-м месте в мировом рейтинге.
Согласно анализу Visual Capitalist основанному на международных данных (в основном на оценках МВФ), средний уровень инфляции в мире в 2025 году составляет около 4,2%. В этом контексте Республика Молдова демонстрирует прогнозируемый уровень инфляции порядка 7,7%, занимая 35-е место в мировом рейтинге и значительно превышая средний глобальный показатель — пишет экс-премьер Молдовы, Влад Филат.
Из той же международной сравнительной оценки следует, что на европейском уровне Республика Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем инфляции. Выше Молдовы находятся лишь два государства: Украина с прогнозируемой инфляцией около 12−13% и Российская Федерация, примерно 9%, оба государства находящиеся в состоянии войны. Таким образом, Молдова занимает 3-е место в Европе по уровню инфляции в 2025 году, уступая лишь двум экономикам, серьезно пострадавшим от военных действий.
Данный анализ показывает, что для граждан Молдовы стоимость жизни продолжает расти быстрее, чем в большинстве других стран. Речь не идет о гиперинфляции, как в странах, находящихся в глубоком кризисе, таких как Венесуэла или Судан, однако и о стабильности говорить не приходится. Следствием этого становится постоянное давление на заработные платы, пенсии и сбережения населения.
В то время как многим экономикам удалось вернуть инфляцию в диапазон 2−3%, Республика Молдова остается в критической зоне, где рост цен ежемесячно подрывает покупательную способность населения. Разрыв между официальной статистикой и реальностью «у магазинной полки» напрямую ощущается в каждой семье.
Данное исследование фиксирует уровень инфляции в 7,7%. Однако ключевая проблема заключается не в споре о цифрах, а в том, что Республика Молдова продолжает проигрывать борьбу с инфляцией, и граждане ежедневно расплачиваются за эту реальность. Вместо четких и эффективных решений по защите уровня жизни мы слишком часто наблюдаем уход дискуссии в абстрактные плоскости или использование манипулятивных месседжей в узкопартийных интересах. Инфляция, заработные платы, пенсии, рабочие места и налогово-бюджетная политика должны быть реальными приоритетами государственной власти, а не просто инструментами политической коммуникации — заключил Филат.
