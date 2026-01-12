Цены все выше, зарплаты не меняются, предвыборные обещания забыты: Почему Молдова становится с каждый днем все беднее

Данное исследование фиксирует уровень инфляции в 7,7%. Однако ключевая проблема заключается не в споре о цифрах, а в том, что Республика Молдова продолжает проигрывать борьбу с инфляцией, и граждане ежедневно расплачиваются за эту реальность. Вместо четких и эффективных решений по защите уровня жизни мы слишком часто наблюдаем уход дискуссии в абстрактные плоскости или использование манипулятивных месседжей в узкопартийных интересах. Инфляция, заработные платы, пенсии, рабочие места и налогово-бюджетная политика должны быть реальными приоритетами государственной власти, а не просто инструментами политической коммуникации — заключил Филат.