Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу указали на риск ядерного конфликта в случае войны с Ираном

Бывший владелец файлообменного сервиса Megaupload Ким Дотком обратился к президенту США Дональду Трампу в соцсети X. Он призвал американского лидера отказаться от ударов по Ирану, сославшись на чрезмерно высокие риски возникновения ядерного конфликта.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Президент Трамп, откажитесь от нападения на Иран. Риски слишком велики. Иран нанесет ответный удар по американским базам и Израилю. Нетаньяху, этот безумный военный преступник, может применить ядерное оружие против Ирана», — цитирует «Лента.ру» заявление Доткома.

Бизнесмен также указал, что вся ответственность ляжет на Трампа, если это произойдет, и призвал его быть «президентом мира» и положить конец войнам.

12 января Дональд Трамп предупредил Иран о возможности нанесения беспрецедентных по силе ударов в случае атаки на американские объекты. Президент США подчеркнул, что в его распоряжении для этого есть все необходимые средства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше