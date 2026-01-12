Трампу указали на риск ядерного конфликта в случае войны с Ираном

«Президент Трамп, откажитесь от нападения на Иран. Риски слишком велики. Иран нанесет ответный удар по американским базам и Израилю. Нетаньяху, этот безумный военный преступник, может применить ядерное оружие против Ирана», — цитирует «Лента.ру» заявление Доткома.
Бизнесмен также указал, что вся ответственность ляжет на Трампа, если это произойдет, и призвал его быть «президентом мира» и положить конец войнам.
12 января Дональд Трамп предупредил Иран о возможности нанесения беспрецедентных по силе ударов в случае атаки на американские объекты. Президент США подчеркнул, что в его распоряжении для этого есть все необходимые средства.