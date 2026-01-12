Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии и природных ресурсов Татарстана назначен Азат Зиганшин. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Источник: ИА Татар-информ

Родившийся в 1973 году Азат Зиганшин с января 2013 года возглавлял АО «Татагролизинг». С 2019 года уроженец Казани также являлся депутатом Государственного Совета Татарстана.

Его предшественник на посту министра экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков руководил природоохранным ведомством почти восемь лет — с февраля 2018 года. В начале января 2026-го он был назначен директором Департамента водных ресурсов Минприроды России.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше