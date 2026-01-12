Спецпосланник Трампа Лэндри обвинил Данию в оккупации Гренландии

Трамп уже не в первый раз говорит о том, что Гренландии якобы угрожают Россия и Китай. Ранее он отмечал, что остров, который «абсолютно необходим» США для обороны, окружен российскими и китайскими судами. При этом газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО сообщала, что заявления американского лидера о скоплении военных кораблей РФ и Китая у Гренландии не соответствуют действительности.