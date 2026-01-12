Трамп: США рассматривают очень серьезные варианты ответа на события в Иране

Телеканал также отмечал, что ~глава Белого дома рассматривает и другие варианты давления на руководство Исламской Республики, которые не предполагают военных ударов~. Например, кибератаки против иранских военных или правительственных объектов, которые помогут подорвать усилия по подавлению протестов, а также введение новых санкций против иранских политиков или энергетики и банковского сектора Ирана. Кроме этого, Вашингтон также изучает возможность предоставить иранцам Starlink для расширения доступа в интернет, который ранее ограничили власти.