Финляндия освободила следовавшее из Петербурга судно

Полиция расследует дело Fitburg по статьям о тяжком причинении вреда имуществу, покушении на тяжкое причинение вреда имуществу и подозрении в тяжком нарушении телекоммуникационной связи. Одного из членов экипажа арестовали 11 января «на основании веских улик». По данным Yle, речь идет о гражданине Азербайджана. Еще трем членам экипажа, среди которых россиянин, запретили покидать Финляндию.