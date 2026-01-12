Ричмонд
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду предложения о продлении всеобщей мобилизации и военного положения на Украине ещё на 90 дней.

Источник: AP 2024

Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте украинского парламента.

В документах предлагается продлить действие военного положения и мобилизации с 3 февраля.

Таким образом, действующие меры планируется сохранить ещё на три месяца.

Оба решения требуют утверждения Верховной радой.

Ранее сообщалось, что Вооружённым силам Украины не хватает личного состава в инженерных подразделениях в Сумской области, из-за чего к строительству оборонительных укреплений привлекаются штурмовые части.

Также сообщалось, что взятый в плен украинский военнослужащий Сергей Лях выразил мнение, что конфликт мог бы завершиться за сутки, если бы депутаты Верховной рады лично побывали на передовой.