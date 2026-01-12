Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте украинского парламента.
В документах предлагается продлить действие военного положения и мобилизации с 3 февраля.
Таким образом, действующие меры планируется сохранить ещё на три месяца.
Оба решения требуют утверждения Верховной радой.
Ранее сообщалось, что Вооружённым силам Украины не хватает личного состава в инженерных подразделениях в Сумской области, из-за чего к строительству оборонительных укреплений привлекаются штурмовые части.
Также сообщалось, что взятый в плен украинский военнослужащий Сергей Лях выразил мнение, что конфликт мог бы завершиться за сутки, если бы депутаты Верховной рады лично побывали на передовой.