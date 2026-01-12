Переноса выборов в Гагаузии не будет: они пройдут в срок

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Смету расходов на проведение выборов в Народное собрание (НСГ) Гагаузской автономии Республики Молдова утвердили депутаты в понедельник.
Таким образом, выборы должны состояться в ранее запланированный срок — 22 марта 2026 года. Накануне депутаты не смогли утвердить смету для Центральной избирательной комиссии по расходам на выборы из-за отсутствия кворума.
«На прошлом заседании депутаты отсутствовали, потому что наши полномочия истекли еще в прошлом году. Выборы НСГ должны были пройти еще в ноябре прошлого года», — заявил депутат Иван Димитрогло.
И. о. спикера НСГ Николай Орманжи заявил, что по вопросу выделения средств «замечаний или нареканий у бюджетной комиссии нет».
По его словам, в настоящее время происходят попытки расформировать ЦИК Гагаузии путем отмены постановлений о возобновлении его деятельности и доукомплектования этого органа.
Орманжи пояснил, что, территориальное бюро Госканцелярии правительства обосновало эту инициативу тем, что в соответствии с Кодексом о выборах Молдовы, ЦИК Гагаузии должен быть преобразован в Центральный избирательный совет.
Вопрос ЦИК Гагаузии.
Народное собрание Гагаузии признало необоснованным представление Территориального бюро Комрат Госканцелярии о «незаконности» постановлений № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, которыми был сформирован ЦИК региона.
НСГ заявило, что утверждение состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии — его исключительная компетенция, закрепленная законом об особом статусе автономии. Также депутаты опровергли ряд аргументов Бюро, указав на фактические ошибки и искажение норм законодательства. В итоге требования об отмене постановлений отклонены, решения о составе ЦИК Гагаузии остаются в силе.
Напомним, мандат депутатов нынешнего созыва Народного собрания Гагаузии завершился осенью 2025 года.