Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переноса выборов в Гагаузии не будет: они пройдут в срок

Депутаты сумели собрать кворум и приняли решение.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Смету расходов на проведение выборов в Народное собрание (НСГ) Гагаузской автономии Республики Молдова утвердили депутаты в понедельник.

Таким образом, выборы должны состояться в ранее запланированный срок — 22 марта 2026 года. Накануне депутаты не смогли утвердить смету для Центральной избирательной комиссии по расходам на выборы из-за отсутствия кворума.

«На прошлом заседании депутаты отсутствовали, потому что наши полномочия истекли еще в прошлом году. Выборы НСГ должны были пройти еще в ноябре прошлого года», — заявил депутат Иван Димитрогло.

И. о. спикера НСГ Николай Орманжи заявил, что по вопросу выделения средств «замечаний или нареканий у бюджетной комиссии нет».

По его словам, в настоящее время происходят попытки расформировать ЦИК Гагаузии путем отмены постановлений о возобновлении его деятельности и доукомплектования этого органа.

Орманжи пояснил, что, территориальное бюро Госканцелярии правительства обосновало эту инициативу тем, что в соответствии с Кодексом о выборах Молдовы, ЦИК Гагаузии должен быть преобразован в Центральный избирательный совет.

Вопрос ЦИК Гагаузии.

Народное собрание Гагаузии признало необоснованным представление Территориального бюро Комрат Госканцелярии о «незаконности» постановлений № 501 и № 502 от 16 декабря 2025 года, которыми был сформирован ЦИК региона.

НСГ заявило, что утверждение состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии — его исключительная компетенция, закрепленная законом об особом статусе автономии. Также депутаты опровергли ряд аргументов Бюро, указав на фактические ошибки и искажение норм законодательства. В итоге требования об отмене постановлений отклонены, решения о составе ЦИК Гагаузии остаются в силе.

Напомним, мандат депутатов нынешнего созыва Народного собрания Гагаузии завершился осенью 2025 года.