Переноса выборов в Гагаузии не будет: они пройдут в срок

НСГ заявило, что утверждение состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии — его исключительная компетенция, закрепленная законом об особом статусе автономии. Также депутаты опровергли ряд аргументов Бюро, указав на фактические ошибки и искажение норм законодательства. В итоге требования об отмене постановлений отклонены, решения о составе ЦИК Гагаузии остаются в силе.