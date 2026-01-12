Трамп назвал единственное, что есть у Зеленского «вместо карт»

Трамп при этом отказался отвечать на вопрос о готовности вооружить Украину в случае, если Россия отклонит предложенный американский мирный план или будет откладывать его согласование. «Я не хочу этого говорить. Я просто не хочу оказаться в ситуации, когда мне придется это сказать, потому что я обязан попытаться спасти жизни», — ответил он.