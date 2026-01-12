Ричмонд
Эксперт оценил устойчивость режима в Иране

В Иране с конца декабря 2025 года не утихают массовые протесты. География акций расширяется, количество погибших при столкновениях манифестантов и силовиков, по некоторым источникам, насчитывает уже порядка двух тысяч человек. Есть ли вероятность смены режима в Исламской республике, RTVI рассказал старший преподаватель ирановедения в Центре арабских и исламских исследований Австралийского национального университета, доктор Алам Салех.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению собеседника RTVI, иранский режим устоит, несмотря на волнения в стране. Он объяснил прочность режима в Исламской Республике специально сформированной фрагментированной структурой безопасности.

«Параллельные системы традиционной армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) призваны уравновешивать друг друга, что делает массовое дезертирство военных, как это было замечено в других региональных восстаниях, чрезвычайно трудным», — уточнил он.

Эксперт отметил, что такая система является внутренней защитой от смены режима, так как любым потенциальным трансформациям противостоит «стена принудительной власти».

Алам Салех добавил, что еще одним основанием устойчивости иранской власти является отсутствие поддержки идеи смены режима в обществе. Перемен в руководстве страны не желает даже средний класс.

По словам ираниста, граждане республики осознают последствия смены режима, ведь они наблюдают результат иностранных вторжений и гражданских войн в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане. Настоящая обстановка в этих странах является мощным сдерживающим фактором. Эксперт отметил, что многие иранцы понимают, что мятеж может привести к развалу страны, иностранной интервенции, длительным беспорядкам.

Собеседник RTVI подчеркнул, что позицию противников смены режима в стране укрепляют высказывания властей, которые утверждают, что демонстранты действуют под руководством США и Израиля.

Алам Салех объяснил, что, несмотря на недовольство ситуацией в стране и экономическим кризисом, иранцы опасаются развязать конфликт, который может выйти из-под контроля режима. Озабоченность сдерживает участие граждан страны в беспорядках.

Напомним, массовые протесты в Иране начались 28 декабря. На улицы в Тегеране вышли несогласные с высоким уровнем инфляции в стране. Позднее манифестации распространились на десятки населенных пунктов.

