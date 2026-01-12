Эксперт оценил устойчивость режима в Иране

В Иране с конца декабря 2025 года не утихают массовые протесты. География акций расширяется, количество погибших при столкновениях манифестантов и силовиков, по некоторым источникам, насчитывает уже порядка двух тысяч человек. Есть ли вероятность смены режима в Исламской республике, RTVI рассказал старший преподаватель ирановедения в Центре арабских и исламских исследований Австралийского национального университета, доктор Алам Салех.