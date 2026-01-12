Эксперт оценил устойчивость режима в Иране

По мнению собеседника RTVI, иранский режим устоит, несмотря на волнения в стране. Он объяснил прочность режима в Исламской Республике специально сформированной фрагментированной структурой безопасности.
«Параллельные системы традиционной армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) призваны уравновешивать друг друга, что делает массовое дезертирство военных, как это было замечено в других региональных восстаниях, чрезвычайно трудным», — уточнил он.
Эксперт отметил, что такая система является внутренней защитой от смены режима, так как любым потенциальным трансформациям противостоит «стена принудительной власти».
По словам ираниста, граждане республики осознают последствия смены режима, ведь они наблюдают результат иностранных вторжений и гражданских войн в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане. Настоящая обстановка в этих странах является мощным сдерживающим фактором. Эксперт отметил, что многие иранцы понимают, что мятеж может привести к развалу страны, иностранной интервенции, длительным беспорядкам.
Собеседник RTVI подчеркнул, что позицию противников смены режима в стране укрепляют высказывания властей, которые утверждают, что демонстранты действуют под руководством США и Израиля.
Алам Салех объяснил, что, несмотря на недовольство ситуацией в стране и экономическим кризисом, иранцы опасаются развязать конфликт, который может выйти из-под контроля режима. Озабоченность сдерживает участие граждан страны в беспорядках.
Напомним, массовые протесты в Иране начались 28 декабря. На улицы в Тегеране вышли несогласные с высоким уровнем инфляции в стране. Позднее манифестации распространились на десятки населенных пунктов.