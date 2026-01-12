Жители Гренландии опровергли слова Трампа о российских кораблях у острова

В столице Гренландии Нууке все больше жителей воспринимают риторику Вашингтона как прямую угрозу. «Мы не хотим жить в американской империи», — заявила местная жительница Майя Овергор, добавив, что обсуждает с семьей возможный переезд в Данию. Депутат парламента Гренландии Пер Бертельсен сравнил подход США к острову с территориальной экспансией и подчеркнул: «Мы не товар и не продаемся».