Теперь о том, насколько неожиданным для украинской стороны оказался удар ПГРК «Орешник». Дело в том, Российская Федерация через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, не менее чем за 24 часа в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года».