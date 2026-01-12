ЕК признала, что ЕС придется вести переговоры с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) признала, что «однажды ЕС придется вести переговоры с Россией», но считает, что этот момент «еще не настал». Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пинью, комментируя заявления лидеров Италии и Франции, что ЕС придется вести переговоры с Россией.