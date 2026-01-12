Guardian: что объединяет Украину, Венесуэлу и Гренландию

Тисдалл в статье перефразирует знаменитую цитату Марка Твена: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и ложь Дональда Трампа» (у Твена: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». — Прим. ред.).
В свой второй президентский срок он продолжил ежедневно лгать американцам и всему миру, утверждает Тисдалл. Это, по мнению автора, наносит огромный ущерб, вредит демократии и разрушает доверие между нациями.
То, что иностранные лидеры привыкли к хронической лживости Трампа и потакают ему, имеет огромную цену, предупреждает автор. Она, на его взгляд, растет в геометрической прогрессии по мере того, как поведение главы Белого дома становится все более диктаторским и непредсказуемым.
Гренландия
Например, он лживо утверждает, что китайские и российские военные корабли находятся «повсюду вокруг» Гренландии. Этим американский лидер пытается оправдать потенциальный захват острова Соединенными Штатами. Но и гренландцы и датчане отвергают это заявление Трампа как бессмыслицу. Трамп врет, когда говорит, что хочет обезопасить Гренландию. На самом деле он хочет завладеть ее минеральными ресурсами и расширить «американскую империю», пишет автор.
Венесуэла
Свержению власти и похищению президента Николаса Мадуро в Венесуэле предшествовал мощный поток лжи. Трамп бездоказательно заявил, что Мадуро был главой «наркотеррористического картеля», вооруженные силы США убили более 100 человек на судах мнимых наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане. Кроме того, американский президент объявил, что США находятся в состоянии войны, незаконно узурпировав конституционные полномочия конгресса.
Правда в том, что Трамп объявил Мадуро личную вендетту после того, как его план по смене власти в Венесуэле провалился в 2018 году. Правда в том, что, как теперь признает сам Трамп, главной целью «переворота» было не восстановление демократии, а нефть. Теперь Трамп бесстыдно и безжалостно грабит Венесуэлу, одновременно угрожая Мексике, Кубе и Колумбии, пишет Тисдалл.
Украина
Трамп солгал, утверждая, что может легко закончить военный конфликт на Украине. Потерпев неудачу, он неоднократно обещал быть жестче с российским лидером Владимиром Путиным, но каждый раз «сдавал назад», считает автор.
Двуличие Трампа, по мнению Тисдалла, подрывает усилия союзников по поддержке Киева. Глава Белого дома самодовольно принимает сальные похвалы генсекретаря НАТО Марка Рютте, который называет его «папочкой». А затем он высмеивает Североатлантический альянс и говорит, что Европе грозит «цивилизационное уничтожение». На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО не поможет США в случае чрезвычайной ситуации. Но именно это делал альянс после терактов в США 11 сентября 2001 года и в течение 20 лет грубых просчетов в Афганистане, пишет автор.
Кризисы в Гренландии, Венесуэле и на Украине имеют и другие общие факторы.
Во всех трех кризисах, согласно статье, очевидны неуважение к международному праву и попрание суверенных прав, а также продолжающаяся замена поддерживаемого ООН порядка, основанного на правилах, неоимперскими сферами влияния.
Но самой большой угрозой, как считает Тисдалл, является «моральная распущенность» Трампа. Она развращает и отравляет все человечество, а трампизм можно приравнять к разъедающей болезни, говорится в статье. Тисдалл призывает американцев и «слишком неуверенных в себе» союзников США в Великобритании и Европе быть более решительными в том, чтобы говорить правду, прежде чем Трамп, подобно поносимому Георгу III, совершит что-то по-настоящему безумное (Георг III — самый долгоправящий монарх-мужчина в истории Великобритании, страдал от периодических приступов безумия. — Прим. ред.).