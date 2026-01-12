Guardian: что объединяет Украину, Венесуэлу и Гренландию

Двуличие Трампа, по мнению Тисдалла, подрывает усилия союзников по поддержке Киева. Глава Белого дома самодовольно принимает сальные похвалы генсекретаря НАТО Марка Рютте, который называет его «папочкой». А затем он высмеивает Североатлантический альянс и говорит, что Европе грозит «цивилизационное уничтожение». На прошлой неделе Трамп заявил, что НАТО не поможет США в случае чрезвычайной ситуации. Но именно это делал альянс после терактов в США 11 сентября 2001 года и в течение 20 лет грубых просчетов в Афганистане, пишет автор.