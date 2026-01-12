Германия раскрыла детали договоренностей по вопросу Гренландии

«Мы ведем очень подробные переговоры с датским правительством и просто хотим работать вместе, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Гренландии», — цитирует высказывание Мерца «Лента.ру».
Глава немецкого правительства выразил надежду на то, что американская сторона также присоединится к переговорному процессу. Он добавил, что конкретные форматы сотрудничества станут ясны в ближайшие дни и недели.
На прошлой неделе Дональд Трамп высказался за то, чтобы США владели Гренландией, а не арендовали ее. Также стало известно о планируемой встрече представителей США с датскими чиновниками для обсуждения будущего Гренландии.