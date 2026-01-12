Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия раскрыла детали договоренностей по вопросу Гренландии

Соединенные Штаты могут продолжить совместно с Данией обеспечивать безопасность Гренландии, однако окончательные формы взаимодействия будут выработаны в ходе переговоров. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его слова приводит Reuters.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы ведем очень подробные переговоры с датским правительством и просто хотим работать вместе, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью в Гренландии», — цитирует высказывание Мерца «Лента.ру».

Глава немецкого правительства выразил надежду на то, что американская сторона также присоединится к переговорному процессу. Он добавил, что конкретные форматы сотрудничества станут ясны в ближайшие дни и недели.

На прошлой неделе Дональд Трамп высказался за то, чтобы США владели Гренландией, а не арендовали ее. Также стало известно о планируемой встрече представителей США с датскими чиновниками для обсуждения будущего Гренландии.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше