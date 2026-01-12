Ричмонд
Defence Blog: Колумбия развертывает национальный антидроновый щит после ударов США по Венесуэле

Колумбия 10 января объявила о создании национальной системы защиты от БПЛА. Богота сослалась на недавний удар США по Венесуэле, аргументируя спешный пересмотр безопасности национального воздушного пространства, сообщает интернет-издание Defence Blog.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство национальной обороны Колумбии
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно Министерству обороны Колумбии, будет создана общенациональная система обнаружения и перехвата для противодействия беспилотным воздушным угрозам на всей территории страны, включая пограничные зоны, критически важные объекты инфраструктуры и крупные населенные пункты.

Как пояснило Минобороны, решение было принято после атаки США на средства противовоздушной обороны Венесуэлы в начале января.

Действия Вашингтона усилили опасения по поводу региональной безопасности и побудили Боготу пересмотреть уязвимость своей системы ПВО, пишет DB.

Колумбия планирует запустить интегрированную многоуровневую систему защиты, которая объединит датчики раннего предупреждения, средства радиоэлектронной борьбы, физические перехватчики и командно-диспетчерские пункты. Стоимость программы составит около 1,6 млрд долларов, говорится в статье.

Министерство добавило, что ключевой частью программы является создание защищенной сети обмена данными. Во время инцидентов с высоким уровнем риска она будет связывать военные и гражданские органы власти для обеспечения осведомленности о ситуации в режиме реального времени.

Колумбия также планирует сформировать специализированное подразделение, отвечающее за технический надзор, стандарты обучения и оперативные процедуры для борьбы с беспилотниками. Это подразделение будет напрямую координировать свои действия с Военно-воздушными силами и Национальной полицией страны.

Антидроновый щит будет внедряться поэтапно, как только будут выбраны поставщики и определены сроки интеграции. Первый этап создания системы начнется на следующей неделе, когда 16 января Колумбия проведет закрытый брифинг для международных компаний и правительственных делегаций, на котором будут изложены эксплуатационные требования. Власти оценят предложения по техническим характеристикам, функциональной совместимости, стоимости, скорости доставки и соблюдению законодательства.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше