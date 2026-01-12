Defence Blog: Колумбия развертывает национальный антидроновый щит после ударов США по Венесуэле

Согласно Министерству обороны Колумбии, будет создана общенациональная система обнаружения и перехвата для противодействия беспилотным воздушным угрозам на всей территории страны, включая пограничные зоны, критически важные объекты инфраструктуры и крупные населенные пункты.
Как пояснило Минобороны, решение было принято после атаки США на средства противовоздушной обороны Венесуэлы в начале января.
Колумбия планирует запустить интегрированную многоуровневую систему защиты, которая объединит датчики раннего предупреждения, средства радиоэлектронной борьбы, физические перехватчики и командно-диспетчерские пункты. Стоимость программы составит около 1,6 млрд долларов, говорится в статье.
Министерство добавило, что ключевой частью программы является создание защищенной сети обмена данными. Во время инцидентов с высоким уровнем риска она будет связывать военные и гражданские органы власти для обеспечения осведомленности о ситуации в режиме реального времени.
Колумбия также планирует сформировать специализированное подразделение, отвечающее за технический надзор, стандарты обучения и оперативные процедуры для борьбы с беспилотниками. Это подразделение будет напрямую координировать свои действия с Военно-воздушными силами и Национальной полицией страны.
Антидроновый щит будет внедряться поэтапно, как только будут выбраны поставщики и определены сроки интеграции. Первый этап создания системы начнется на следующей неделе, когда 16 января Колумбия проведет закрытый брифинг для международных компаний и правительственных делегаций, на котором будут изложены эксплуатационные требования. Власти оценят предложения по техническим характеристикам, функциональной совместимости, стоимости, скорости доставки и соблюдению законодательства.