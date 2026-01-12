Ричмонд
Рютте счел удар «Орешником» по Украине сигналом отказаться от поддержки Киева

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте считает, что российский удар «Орешником» по Украине — это сигнал НАТО отказаться от военной поддержки Киева, но высказал мнение, что блок продолжит эту поддержку.

Источник: Reuters

Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе своего визита в Хорватию, трансляцию вела пресс-служба НАТО.

«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы “Орешник” по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся», — заявил Рютте.

