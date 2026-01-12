Рютте счел удар «Орешником» по Украине сигналом отказаться от поддержки Киева

Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе своего визита в Хорватию, трансляцию вела пресс-служба НАТО.
«На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы “Орешник” по Львову. Россия старается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся», — заявил Рютте.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше