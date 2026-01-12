Парламентарий высказался по поводу заявления экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями может быть возобновлен в феврале.
Собеседник «Ленты.ру» отметил, что представитель киевского режима с осторожностью подошел к обозначению сроков начала диалога, но не заявил о том, что украинская власть может приступить к переговорам, как только представится такая возможность. «Думающим наблюдателям из западных государств, из стран НАТО это должно демонстрировать неготовность Киева к диалогу, к ускорению процесса», — сказал депутат.
Дмитрий Новиков уточнил, что пока украинские лидеры показывают, что их интерес — продление собственных полномочий и затягивание военных действий, так как это выгодно с финансовой точки зрения.
Парламентарий акцентировал внимание, что ведущих политиков Киева не интересует судьба страны, они беспокоятся только о своих гарантиях безопасности и участии в распределении финансовой прибыли. «И все это делается с опорой на поддержку государств НАТО», — добавил депутат.
Ранее Кулеба дал интервью «Украинской правде», в котором сделал ряд заявлений о переговорном процессе, проведении референдума и европейской поддержке. Он допустил, что Киев согласится на переговорах на уступку территорий, и предположил, что очередная «вспышка» переговоров с Москвой придется на конец февраля.