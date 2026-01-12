В Госдуме назвали признак неготовности Киева к переговорам

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что представитель киевского режима с осторожностью подошел к обозначению сроков начала диалога, но не заявил о том, что украинская власть может приступить к переговорам, как только представится такая возможность. «Думающим наблюдателям из западных государств, из стран НАТО это должно демонстрировать неготовность Киева к диалогу, к ускорению процесса», — сказал депутат.