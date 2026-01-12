Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали признак неготовности Киева к переговорам

Обозначение примерных сроков переговоров Украины и России являются индикатором, свидетельствующим о неготовности киевского режима к диалогу в любой момент. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий высказался по поводу заявления экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговорный процесс между украинской и российской делегациями может быть возобновлен в феврале.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что представитель киевского режима с осторожностью подошел к обозначению сроков начала диалога, но не заявил о том, что украинская власть может приступить к переговорам, как только представится такая возможность. «Думающим наблюдателям из западных государств, из стран НАТО это должно демонстрировать неготовность Киева к диалогу, к ускорению процесса», — сказал депутат.

Дмитрий Новиков уточнил, что пока украинские лидеры показывают, что их интерес — продление собственных полномочий и затягивание военных действий, так как это выгодно с финансовой точки зрения.

Парламентарий акцентировал внимание, что ведущих политиков Киева не интересует судьба страны, они беспокоятся только о своих гарантиях безопасности и участии в распределении финансовой прибыли. «И все это делается с опорой на поддержку государств НАТО», — добавил депутат.

Ранее Кулеба дал интервью «Украинской правде», в котором сделал ряд заявлений о переговорном процессе, проведении референдума и европейской поддержке. Он допустил, что Киев согласится на переговорах на уступку территорий, и предположил, что очередная «вспышка» переговоров с Москвой придется на конец февраля.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше