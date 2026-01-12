Telegraph: Германия планирует миссию НАТО «Арктический страж»

В воскресенье вице-канцлер Германии Ларс Клингбайл призвал США уважать международное право и суверенитет Гренландии.
Решение о будущем Гренландии зависит исключительно от Дании и Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны соблюдаться. Эти принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты.
Издания отмечает, что план пока только разрабатывается. Однако союзник Германии Британия не исключает размещения своих солдат, самолетов и военных кораблей для защиты Гренландии.
В преддверии встречи в Вашингтоне министров финансов стран G7 и встречи госсекретаря США Марко Рубио с представителями Дании премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна переживает «решающий момент» в своей дипломатической борьбе за Гренландию.
Мы готовы защищать наши ценности везде, где это необходимо, в том числе в Арктике.