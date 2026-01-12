Ричмонд
Telegraph: Германия планирует миссию НАТО «Арктический страж»

Германия намерена провести совместную операцию стран НАТО в Арктике, чтобы отвадить президента США Дональда Трампа от аннексии Гренландии, сообщат британская газета The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, миссия «Арктический страж» (Arctic Sentry) по мониторингу угроз в регионе может быть создана по образцу операции НАТО «Балтийский страж» (Baltic Sentry), которая началась в прошлом году для противодействия враждебной деятельности и защиты инфраструктуры в Балтийском море.

В воскресенье вице-канцлер Германии Ларс Клингбайл призвал США уважать международное право и суверенитет Гренландии.

Решение о будущем Гренландии зависит исключительно от Дании и Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны соблюдаться. Эти принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты.

Ларс Клингбайл
вице-канцлер ФРГ

Издания отмечает, что план пока только разрабатывается. Однако союзник Германии Британия не исключает размещения своих солдат, самолетов и военных кораблей для защиты Гренландии.

В преддверии встречи в Вашингтоне министров финансов стран G7 и встречи госсекретаря США Марко Рубио с представителями Дании премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна переживает «решающий момент» в своей дипломатической борьбе за Гренландию.

Мы готовы защищать наши ценности везде, где это необходимо, в том числе в Арктике.

Метте Фредериксен
премьер-министр Дании
